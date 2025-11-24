تصاعد الهجمات الإرهابية في باكستان.. انتحاريون يهاجمون مقراً للشرطة!

أعلنت شرطة مدينة بيشاور الباكستانية اليوم الاثنين، عن تصفية ثلاثة إرهابيين انتحاريين هاجموا مقر الشرطة الاتحادية في المدينة، والهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وإصابة اثنين آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الشرطة أن مسلحين شنوا هجومًا على المقر الواقع في مدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، وقال قائد شرطة بيشاور، ميان سعيد، إن الاشتباكات بين قوات الأمن والمهاجمين استمرت بشكل متقطع طوال اليوم.

وأشار إلى أن السلطات قامت بإغلاق منطقة “صدر” أمام حركة المرور ووجهت المركبات إلى طرق بديلة لضمان سلامة المواطنين.

وفي الساعات الأولى من الهجوم، سُمِعَ دوي انفجارين في محيط الموقع، مما يرجح أن اثنين من الإرهابيين قد فجرا نفسيهما خلال الهجوم، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

ونقلت صحيفة “DAWN” الباكستانية عن مصادر أمنية قولها إن الهجوم يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في الهجمات الإرهابية، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

هذا التصعيد يرجع إلى قرار “حركة طالبان الباكستانية” إنهاء وقف إطلاق النار الذي كانت قد أبرمته مع الحكومة في نوفمبر 2022، وإعلانها نيتها استهداف قوات الأمن والشرطة.

وفي سبتمبر الماضي، شهد إقليم خيبر بختونخوا هجومًا مشابهًا على مقر للشرطة الاتحادية في منطقة بانو، أسفر عن مقتل ستة جنود وخمسة مسلحين.

وكان الجيش قد أكد أن الهجوم نفذته جماعة تُعرف باسم “فتنة الخوارج”، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الباكستانية للإشارة إلى عناصر “طالبان الباكستانية” المحظورة.