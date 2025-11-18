باكستان تكثّف ضرباتها وتعلن تصفية قيادي بارز و15 مسلحاً

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أكثر من 15 مسلحاً في عمليتين منفصلتين ضد عناصر من تنظيم “فتنة الخوارج”، الذي يُزعم أنه يعمل بالوكالة لصالح الهند. ووفقاً للمكتب الإعلامي للجيش، فقد تم تنفيذ العمليات في 8 و 9 نوفمبر الجاري.

وقال البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني إن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة كولاشي العامة في مدينة ديرة إسماعيل خان، حيث أسفرت العملية عن مقتل 10 إرهابيين، من بينهم زعيم الشبكة علام محسود. وأوضح البيان أن العملية كانت مبنية على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أفراد من تنظيم “فتنة الخوارج” في المنطقة.

وفي عملية ثانية، تم تحييد خمسة إرهابيين آخرين بنجاح في منطقة داتا خيل بوزيرستان الشمالية.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الباكستانية أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من مركز شرطة في منطقة بانو، ما أسفر عن مقتله، ولكن لم ترد تقارير حول وقوع إصابات أخرى.