باكستان تُجدد دعوتها إلى حل نزاع كشمير في أسرع وقت ممكن

جددت باكستان، اليوم الثلاثاء، موقفها الداعي إلى ضرورة حل نزاع كشمير بأسرع وقت ممكن لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تصريح صحفي إن إقليم كشمير تحول إلى بؤرة توتر خطير بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، ولا بد من إيجاد حل سلمي لهذا النزاع.

وأضاف أن باكستان تأمل من المجتمع الدولي أداء دوره البناء للمساعدة في الحل المبكر لنزاع كشمير بين باكستان والهند وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد قريشي بأن باكستان ترغب في دعم الأمن الاستقرار في المنطقة ، وحل القضية الكشميرية عبر الحوار السلمي.

يُشار إلى أن كشمير هي منطقة جغرافية متنازع عليها تقع شمال غرب الهند وباكستان والصين في وسط آسيا، وتاريخياً تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.

وخلال الصراع على كشمير خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.

ويُطالب الكشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.