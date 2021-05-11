باكستان تُدين الغارات الإسرائيلية على غزة

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية زاهد حافظ شودري، في تصريح بالعاصمة إسلام أباد.

وأشار شودري إلى أن عدد كبير من الفلسطينيين قتلوا وأصيبوا، بينهم أطفال أبرياء، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن إدارة إسلام أباد تدين بشدة غارات إسرائيل.

واعتبر الغارات الإسرائيلية على غزة في شهر رمضان المبارك بأنها عمل بغيض آخر بعد تقييد الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني والهجمات داخل وخارج المسجد الأقصى.

ولفت شودري إلى أن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء استخدام إسرائيل للقوة ضد الفلسطينيين العزل دون تمييز يتعارض مع جميع قوانين حقوق الإنسان والأعراف الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إيقاف استخدام إسرائيل للقوة البارزة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكات إسرائيل “الصارخة” لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

ومنذ يوم الاثنين، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطينيتين.