باكستان تُطالب العالم بالتدخل لحماية الفلسطينيين

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، العالم بالتدخل لحماية الفلسطينيين ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أصدرته عقب اجتماع افتراضي، “بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية” على الشعب الفلسطيني.

وطالبت المنظمة في بيانها بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين، واصفة إياها بأنها “تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

من جانبه وصف الرئيس الباكستاني، عارف علوي، العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة بأنه “عدوان وحشي وغاشم من جانب واحد”، معربا عن رفضه لتسميته بـ “الصراع”.

وقال علوي في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر السبت، منتقدا التغطية الصحفية للأحداث في فلسطين: “عنوان سيء في داون (صحيفة محلية تنشر بالإنجليزية) هذا الذي يقول إسرائيل تقصف غزة مع اشتداد الصراع الدامي”.

وتابع: “هذا ليس صراعا يا سيدي! هذا عدوان وحشي وغاشم من جانب واحد. هذا مذبحة بحق أناس يقاتلون للعيش على أرضهم المسروقة منهم”.

وأضاف: “ستتحرر فلسطين”.

ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وقُتِل 181فلسطينيا على الأقل بينهم 52 طفلا و31 امرأة، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على قطاع غزة، منذ يوم الاثنين.