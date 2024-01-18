باكستان تُهاجم أهدافاً داخل إيران وتعلن حالة التأهب القصوى

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى، ضربت أهدافا لجماعتين “إرهابيتين” هما جيش تحرير بلوخستان وجبهة تحرير بلوخستان.

ونقلت رويترز عن الجيش الباكستاني قوله أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية وحث على “الحوار والتعاون” لحل المشكلات بين “البلدين الشقيقين”.

وتأتي الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين في باكستان، قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.

وبعد هذه التطورات قال مصدر أمني باكستاني كبير يوم الخميس إن الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى “للغاية” وإن أي “مغامرة غير محسوبة” من الجانب الإيراني سيتم التصدي لها بقوة،.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق يوم الخميس إن البلاد نفذت ضربات داخل إيران استهدفت مسلحين انفصاليين من البلوش، بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.