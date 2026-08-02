مواجهات دامية في النيجر وباكستان.. عمليات جديدة لمكافحة «الجماعات المسلحة»

شهدت النيجر وباكستان مواجهات مسلحة منفصلة أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين والمسلحين، في ظل استمرار العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات في البلدين لمواجهة الجماعات المسلحة الناشطة في مناطق مختلفة.

وفي النيجر، قُتل 14 جنديًا من القوات المسلحة وأصيب عدد آخر، إثر هجوم مسلح استهدف مواقع عسكرية في منطقة نغيجمي جنوب شرقي البلاد، وفقًا لما أفاد به موقع “ActuNiger”.

وأوضح الموقع أن مجموعة كبيرة من المسلحين المدججين بالأسلحة شنت هجومًا على مواقع تابعة للجيش النيجري، إلا أن القوات تمكنت من صد الهجوم، قبل أن يتعرض الجنود لكمين أثناء مطاردة المهاجمين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وأضاف التقرير أن القوات النيجيرية تمكنت من مواجهة الهجوم وإفشاله، فيما بدأت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتعقب العناصر المسلحة، مع الإشارة إلى تحييد عدد من المهاجمين خلال المواجهات.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تشتبه السلطات في ضلوع مسلحين تابعين لجماعة بوكو حرام في تنفيذ الهجوم، وهي جماعة تنشط منذ سنوات في منطقة حوض بحيرة تشاد، وارتبط اسمها بهجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية وعمليات خطف وقتل.

وفي باكستان، أعلن الجيش مقتل ضابط و5 مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها القوات في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي البلاد، عقب اشتباك مسلح مع مجموعة من العناصر المسلحة.

وقالت دائرة العلاقات العامة العسكرية (ISPR)، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في المنطقة، موضحة أن القوات اشتبكت معهم وتمكنت من القضاء على 5 منهم.

وأضافت الدائرة أن أحد الضباط قُتل خلال تبادل إطلاق النار، فيما ضبطت القوات أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين، الذين يُشتبه في تورطهم بتنفيذ هجمات استهدفت القوات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.

وتأتي العملية في إطار سلسلة من الحملات الأمنية والاستخباراتية التي تنفذها القوات الباكستانية في المناطق الشمالية الغربية، خاصة المناطق القريبة من الحدود الأفغانية، بهدف الحد من نشاط الجماعات المسلحة وتعزيز الأمن.

وتعكس التطورات في النيجر وباكستان استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها دول الساحل ومنطقة جنوب آسيا، في ظل نشاط جماعات مسلحة تعتمد على الهجمات المباغتة والكمائن ضد القوات الحكومية.