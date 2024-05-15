باكستان.. قتلى بهجوم جديد قرب الحدود الأفغانية

أعلنت الشرطة الباكستانية، “أن صاروخا أطلقته طائرة مسيرة أصاب منزلا شمال غربي باكستان على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص مدنيين من عائلة واحدة وبينهم أطفال”.

وقال قائد الشرطة المحلية هداية الله، إن “الهجوم وقع في وزيرستان الجنوبية بإقليم خيبر بختونخوا، والصاروخ الذي أطلقته طائرة مسيرة أصاب منزلا في معقل سابق لحركة “طالبان” الباكستانية في شمال غربي البلاد”، مضيفا: “لم يتضح من أطلق الصارخ والضباط يحققون في الحادث”.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن في 12 مايو الجري، “مقتل 7 على الأقل من أفراد قوات الأمن الباكستانية، في هجومين منفصلين وقعا بالقرب من الحدود مع أفغانستان”.

وأفاد الجيش، “بأن الهجوم الأول الذي وقع السبت، شهد استهداف عبوة ناسفة محلية الصنع لمركبة تابعة لفريق تفكيك القنابل، في منطقة داتا خيل، بإقليم شمال وزيرستان، وبعد وقوع الانفجار، فتح المسلحون نيران أسلحتهم، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد قوات الأمن وإصابة اثنين”، وفي الهجوم الثاني، اقتحم مسلحون نقطة تفتيش في منطقة مير علي، وقتلوا جنديين.

هذا وقتلت حركة طالبان في باكستان، الآلاف من المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن خلال السنوات الماضية.

وزادت حدة التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ عودة “حركة طالبان” الى الحكم في كابول في صيف العام 2021، وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها، بشنّ هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.