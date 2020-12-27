باكستان.. مصرع 4 عسكريين جراء تحطم «مروحية عسكرية»

الجيش الباكستاني صرح إن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة جبلية بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 عسكريين من بينهم الطياران.

وأضاف الجيش في بيان، أن المروحية تحطمت أمس السبت، في منطقة جيلجيت بالتستان “لأسباب فنية”، أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو.

ولباكستان سجل أسود في سلامة الطيران العسكري والمدني، مع تكرر حوادث سقوط الطائرات والمروحيات على مر السنين.

حيث تعرضت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) لتدقيق شديد هذا العام، بعد أن سقطت إحدى طائراتها بين منازل في كراتشي، مما أسفر عن مقتل 98 شخصًا.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وفي أغسطس 2015، قُتل 12 شخصا عندما تحطمت مروحية عسكرية في الشمال الغربي للبلاد. وفي مايو من العام نفسه تحطمت مروحية عسكرية من طراز Mi-17 في منتجع لقضاء العطلات في تلال جيلجيت، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، من بينهم سفيران أجنبيان.

وتشتهر جيلجيت بالتستان بسلاسل جبالها الخلابة، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أهمية استراتيجية تقع على حدود الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.