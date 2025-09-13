باكستان.. مقتل 12 جنديا في هجوم لـ«طالبان» على الحدود مع أفغانستان

قُتل 12 جنديا باكستانيا على الأقل، اليوم السبت، في كمين نصبه عناصر حركة طالبان باكستان على الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وأجهزة أمنية.

وأوضح مسؤول باكستاني محلي أن الهجوم وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا، حين أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من قوات الأمن.

وأكد مسؤول أمني أن المهاجمين تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية العملية، ووصفتها بأنها “هجوم شديد التعقيد” سمح لها بالسيطرة على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة.

وتشهد باكستان بشكل متكرر هجمات من قبل الحركة، تشمل قتل واختطاف عناصر الأمن، فيما يشن الجيش الباكستاني بدوره عمليات ضد طالبان، تؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلحيها.