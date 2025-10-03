باكستان.. مقتل 7 مسلحين بمداهمة أمنية في إقليم بلوشيستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة مسلحين في مداهمة أمنية لمخبأ لهم في منطقة شيراني النائية بإقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن بعد سلسلة هجمات استهدفت قوات الدولة.

وجاءت المداهمة، بعد يوم واحد فقط من تفجير سيارة مفخخة قوي خارج مقر قوات الأمن شبه العسكرية في مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين.

وذكر الجيش أن قواته تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في الموقع، وعثرت لاحقاً على أسلحة وذخائر ومتفجرات، مؤكداً أن القتلى ينتمون إلى ما وصفه بـ”فتنة الخوارج”، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى “جيش تحرير بلوشيستان المحظور” أو غيره من الجماعات الانفصالية.

وأضاف البيان أن المسلحين القتلى يتلقون دعماً من الهند، رغم عدم تقديم أي دليل ملموس على ذلك، في سياق اتهامات متكررة من السلطات الباكستانية لنيودلهي بدعم الانفصاليين في بلوشيستان، فضلاً عن مقاتلي حركة طالبان الباكستانية، وهو ما تنفيه الهند باستمرار.