باكستان.. مقتل 8 جنود وخطف 7 عناصر شرطة

أفاد مسؤولون في الشرطة والاستخبارات الباكستانية، “أنه قتل 8 جنود واختطف 7 شرطيين، في هجومين وقعا شمال غرب البلاد، وتبنت حركة طالبان “باكستان” مسؤولية أحدهما”.

وأعلن ضابط في الاستخبارات، “أن الهجوم نفذه مسلحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان”، وأضاف أن “تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر ساعات عدة”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أعلنت حركة “طالبان” الباكستانية في بيان، مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إنها “شنت الهجوم ردا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها”.

من جهة ثانية، أفاد ضابط في الشرطة بأنه في هجوم منفصل “تم اختطاف سبعة شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة”، موضحا أن “مسلحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو” في إقليم خيبر بختونخوا أيضا “واستولوا على أسلحة الشرطة”.

هذا “وتشهد باكستان زيادة في هجمات حركة “طالبان” الباكستانية، في المناطق المتاخمة لأفغانستان.

وففي يوليو الفائت، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.