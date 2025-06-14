باكستان: نقف مع إيران بكل الوسائل وندعو للوحدة لمواجهة إسرائيل

دعا وزير الدفاع خواجه آصف جميع الدول الإسلامية إلى توحيد صفوفها لمواجهة ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي” المتواصل، مؤكداً وقوف باكستان إلى جانب إيران في ظل التصعيد الأخير.

وشدد في كلمة حاسمة أمام الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم السبت، على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت العسكرية الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والمدنيين، يمثل اعتداءً يستهدف دولة مجاورة تربطها بباكستان علاقات تاريخية وعميقة تمتد لقرون.

وقال آصف: “إيران إخواننا وشركاؤنا، وفي هذه المحنة نقف معها بكل الوسائل المتاحة. سنحمي مصالح الإيرانيين، ونشاركهم أحزانهم وآلامهم”.

وحذر من أن إسرائيل لا تستهدف إيران فقط، بل تتعدى تهديداتها لتشمل اليمن وفلسطين، مؤكداً أن وحدة العالم الإسلامي أصبحت ضرورة حتمية، مضيفاً: “إذا بقينا صامتين ومنقسمين اليوم، فسيتم استهداف الجميع في النهاية”.

وطالب الوزير بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، داعياً جميع الدول الإسلامية إلى التوحد لمواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتجاجات العالمية ضد إسرائيل لم تقتصر على الشعوب الإسلامية، بل شملت حتى شعوب غير مسلمة في الغرب، مشيراً إلى أن “ضمائرهم قد استيقظت على عكس بعض الدول الإسلامية”.

وأكد خواجه آصف أن باكستان حافظت على موقفها الثابت منذ البداية، قائلاً: “لم نعترف بإسرائيل قط ولم نقم أي علاقات معها”.

وختم الوزير نداءه بحث جميع الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكداً أن “أيدي إسرائيل ملطخة بدماء المسلمين، ويجب رفض مثل هذه الأيدي”.

هيئة الرقابة النووية السعودية: لا تلوث بيئي إثر قصف إسرائيل محطات تخصيب اليورانيوم في إيران

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، السبت، أن الوضع البيئي في محيط محطتي تخصيب اليورانيوم في “نطنز” و”أصفهان” الإيرانتين لا يشهد أي تلوث ناجم عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المنشأتين يوم الجمعة الماضي.

وجاء في تغريدة رسمية للهيئة على منصة “إكس”، أن هذا التقييم مبني على تقارير مركز عمليات الطوارئ النووية السعودي، والتي استندت بدورها إلى إحاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات الهيئة الرقابية النووية الإيرانية، ضمن اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية.

لافروف يبلغ نظيره الإيراني إدانة موسكو للعمل العسكري الإسرائيلي ويؤكد استعداد روسيا لتسهيل جهود التهدئة

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الإيراني عباس عراقجي، إدانة موسكو للعمل العسكري الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية وبرنامج إيران النووي، معتبراً أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي إن هذا التأكيد جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بين لافروف وعراقجي في 13 يونيو، عقب اتصال سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وأضاف البيان أن لافروف أعرب خلال المكالمة عن تعازي روسيا لخسائر إيران البشرية جراء الضربات الإسرائيلية، مشدداً على استعداد موسكو لمواصلة تسهيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن المساهمة في وقف تصعيد التوتر بين طهران وتل أبيب.