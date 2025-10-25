باكستان وأفغانستان يجتمعان في إسطنبول لإجراء محادثات ثنائية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن محادثات ثنائية بين باكستان وأفغانستان بوساطة تركية ستعقد اليوم السبت، في إسطنبول، بهدف إنشاء آلية مراقبة فعّالة لمنع الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية ضد باكستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طاهر حسين أندرابي، إن باكستان تسعى خلال الاجتماع إلى وضع إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد الكيانات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان وفتنة الخوارج وجيش تحرير بلوشستان، مؤكداً أن باكستان لا تسعى للتصعيد لكنها تحث طالبان على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأشار أندرابي إلى أن المحادثات السابقة في الدوحة أدت إلى وقف الهجمات، معتبرًا ذلك أحد نجاحات الحوار بين الطرفين.

وأضاف أن تجارة الترانزيت الأفغانية ستظل مغلقة لأسباب أمنية حتى إشعار آخر، ورفض التعليق على فتح السفارة الهندية في كابول، مشيراً إلى أن سجل الهند في تهديد باكستان معروف.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان تم التوصل إليه في 19 أكتوبر الجاري في الدوحة، بعد أيام من الاشتباكات التي أودت بحياة عشرات العسكريين والمدنيين من الطرفين.