باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي

وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، في أول زيارة له منذ توليه المنصب.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال حفل رسمي بالعاصمة إسلام آباد، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني، حيث شملت مجالات متنوعة من بينها: التعاون الزراعي، وحماية النباتات، والاستخدام المشترك للمعابر الحدودية، والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والثقافة، والشباب، ووسائل الإعلام، والمساعدة القضائية، والسلامة البحرية، والأرصاد الجوية، إضافة إلى اتفاقيات فنية في مجالي التفتيش والاعتراف بشهادات المنتجات.

كما تم التوقيع على بيان وزاري مشترك بشأن نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي للفترة 2025 – 2027، ومذكرة تكميلية لاتفاقية الخدمات الجوية الموقعة عام 2013.

وفي السياق، أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، خلال منتدى الأعمال الباكستاني-الإيراني، التزام بلاده الراسخ بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، معرباً عن ثقته في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وأشار الوزير إلى إعادة تنشيط سوق ماند-بيشين الحدودي في 30 يوليو الماضي، والتخطيط لتفعيل سوقي تشاغاي-كوهك وغبد-رمدان قريبًا، ما سيسهم في دعم التنمية بالمناطق الحدودية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، أن “ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، سيتم تحويله إلى اتفاقيات مُلزمة في القريب العاجل، بما يدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع”.

وفي مواقف لافتة، أدان شهباز شريف الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، مشدداً على تضامن باكستان الكامل مع إيران، وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

بدوره، ثمّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موقف باكستان الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا تطلع بلاده إلى شراكة اقتصادية وأمنية أوثق مع الجارة الشرقية.

وتستمر زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان ليومين، يُجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين، ويبحث خلالها ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.