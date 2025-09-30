باكستان.. 6 قتلى و19 جريحاً بانفجار في كويتا

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون اليوم الثلاثاء نتيجة انفجار وقع بالقرب من محطة حافلات في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأفادت السلطات المحلية أن التفجير وقع بالقرب من حافلة ركاب محلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين الركاب والمارة.

وأظهرت صور من مكان الحادث تحطم زجاج النوافذ والأبواب للمباني المجاورة نتيجة شدة الانفجار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كويتا المدني، حيث لا يزال بعضهم في حالة حرجة، وطوفت قوات الأمن المكان وبدأت تحقيقًا في الحادث، لكن نوع الانفجار لا يزال غير مؤكد حتى اللحظة.

وأدان رئيس وزراء إقليم بلوشستان، مير سرفراز بُغتي، التفجير بشدة، مشيدًا برد الفعل السريع والفعال لقوات الأمن، التي تمكنت من قتل 4 إرهابيين خلال العملية.

وقال بُغتي إن هذه الأعمال الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب الباكستاني، مؤكدًا أن الحكومة مصممة على استئصال الإرهاب من الإقليم.

كما عبّر بُغتي عن تضامنه مع أسر الضحايا ودعا للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التزام الحكومة بإعادة الأمن والاستقرار إلى بلوشستان.

في السياق، أدان رئيس باكستان آصف علي زرداري بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم في مدينة كويتا، والذي نفذته حركة “فتنة الخوارج” المرتبطة بـ”طالبان باكستان” والممولة جزئياً من الهند.

وفي بيان رسمي، أكد الرئيس الباكستاني أن هذه الجماعات لن تتمكن من تقويض السلام والاستقرار في باكستان، مشيداً برد فعل قوات الأمن التي تمكنت من إفشال المخططات الإرهابية في الوقت المناسب.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بكفاءة قوات الأمن في التصدي للهجوم وقتل الإرهابيين المتورطين في الهجوم الذي استهدف منشأة أمنية.

كما عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى من المدنيين وعناصر الأمن الذين أصيبوا خلال الهجوم، مؤكداً أن الحكومة الباكستانية مصممة على محاربة الإرهاب بكل قوّة.

وختتم رئيس الوزراء شهباز شريف بيانه بالإشارة إلى أن الحكومة ستلاحق بقوة العناصر الإرهابية الذين يسعون إلى زعزعة استقرار باكستان، وستوقع عليهم أقسى العقوبات.