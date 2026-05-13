باكستان: 7 آلاف مسلح يستعدون لشن هجمات باكستان

صعّدت باكستان لهجتها تجاه أفغانستان بعدما اتهمت السلطات في كابل بتدريب آلاف المسلحين على أراضيها تمهيداً لشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الأمنية والسياسية بين الجانبين رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية والعامة رانا سناء الله، خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ الباكستاني، إن أفغانستان تعمل على تدريب نحو 7 آلاف مسلح بهدف تنفيذ هجمات ضد باكستان، مؤكداً أن إسلام آباد لن تتراجع عن مواصلة عملياتها الرامية إلى استئصال الإرهاب.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن هذه الجماعات المسلحة تتلقى دعماً مالياً من الهند وإسرائيل، معتبراً أن استمرار نشاطها يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في باكستان، خاصة في المناطق الحدودية المتوترة.

وحذر سناء الله من أن بلاده ستواصل استهداف معسكرات وملاجئ المسلحين داخل الأراضي الأفغانية، في إشارة إلى احتمال استمرار العمليات الأمنية والعسكرية العابرة للحدود.

كما نقل عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تأكيده أن أفغانستان، الخاضعة لحكم حركة طالبان، مطالبة بالاختيار بين الحفاظ على علاقاتها مع باكستان أو السماح باستمرار النشاط المسلح على الحدود بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد حالة من التوتر المتواصل، رغم استئناف الحوار الدبلوماسي بين الطرفين ضمن المفاوضات التي تستضيفها مدينة أورومتشي الصينية بوساطة من بكين.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية والأفغانية على طول خط دوراند، الذي يمثل الحدود الفاصلة بين البلدين، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني.

وشهدت بعض المناطق الحدودية عمليات قصف مدفعي وغارات جوية، ما زاد من حدة التوتر وأثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهات بين الطرفين.

وفي المقابل، رفضت السلطات الأفغانية مراراً الاتهامات الباكستانية بشأن استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لهجمات جماعات مسلحة، بينها حركة تحريك طالبان باكستان، مؤكدة أن الأزمة الأمنية داخل باكستان تمثل شأناً داخلياً يخص إسلام آباد.

ويُعد ملف الجماعات المسلحة أحد أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، في ظل اتهامات باكستانية متكررة لكابل بعدم اتخاذ خطوات كافية لمنع نشاط المسلحين قرب الحدود.

ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد الإعلامي والعسكري قد يعرقل جهود الوساطة الإقليمية الرامية إلى تخفيف التوتر، خاصة مع تعقيد المشهد الأمني في المنطقة وتزايد المخاوف من عودة نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود.