«باكس سيليكا» يرحب بقطر.. تحالف اقتصادي أمني يغيّر قواعد اللعبة

وقعت قطر يوم الاثنين 12 يناير 2026 على إعلان “باكس سيليكا”، مسجلة بذلك إنجازًا تاريخيًا في مسيرة التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة ترحيبها بانضمام قطر كأول دولة عربية إلى التحالف الأمني الاقتصادي الذي يضم إسرائيل، معتبرة هذا الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمعادن الحيوية.

وقام بالتوقيع على انضمام قطر كل من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد.

ويُعد تحالف “باكس سيليكا” شراكة مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي، وتركز على الحوسبة والسيليكون والمعادن والطاقة كأصول استراتيجية مشتركة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن انضمام قطر يعزز توافقًا جيوسياسيًا جديدًا مفاده أن الأمن الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ويضع الدوحة في طليعة الدول التي ستقود المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد البيان أن الجانبين سيواصلان تطوير الشراكات متعددة المستويات لتعزيز أمن سلسلة التوريد، والتصدي للتبعية القسرية ونقاط القصور الفردية، ودفع اعتماد أنظمة تكنولوجية موثوقة.

كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وقطر ستبحثان فرص الشراكة في مشاريع تكنولوجية متقدمة تشمل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، وتكرير ومعالجة المعادن، والطاقة.

وقطعت قطر بذلك خطوة نوعية نحو الانخراط في تحالف دولي يضم أستراليا وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة والمملكة المتحدة، مع توقع انضمام دول أخرى لاحقًا.

وتحالف “باكس سيليكا” يشكل إطارًا جديدًا للتعاون بين الدول في مواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي والتحولات التكنولوجية العالمية، ويعكس إدراكًا متزايدًا للعلاقة بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي.