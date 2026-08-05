باكو: أراضينا «خط أحمر» ولن نسمح باستخدامها للهجوم على دول الجوار

أكد حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية، أن أذربيجان لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات ضد دول أخرى، مشدداً على أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها تمثلان أساساً ثابتاً في توجهها السياسي والخارجي.

وقال حاجييف في مقابلة خاصة مع صحيفة “ميلييت” التركية إن مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة ترابها الوطني يشكل ركناً رئيسياً في السياسة الأذربيجانية، موضحاً أن بلاده لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري يستهدف دولة جارة أو أي طرف آخر.

وأضاف المسؤول الأذربيجاني أن باكو تتعامل مع ملف أراضيها باعتباره قضية سيادية لا تقبل المساومة، مؤكداً أن استخدام الأراضي الأذربيجانية في أي تحركات عسكرية ضد دول أخرى أمر غير مقبول، وأن بلاده ستواصل الحفاظ على نهجها القائم على حماية حدودها واستقلال قرارها.

وأوضح حاجييف أن موقف أذربيجان ينطلق من مبدأ أساسي يتمثل في ضمان عدم تحويل أراضيها إلى ساحة للتوترات أو الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يرتبطان باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفي سياق حديثه عن العلاقات الإقليمية، تطرق مساعد الرئيس الأذربيجاني إلى العلاقات بين باكو وطهران، واصفاً إيران بأنها “دولة شقيقة”، في إشارة إلى أهمية الروابط القائمة بين البلدين وحرص أذربيجان على الحفاظ على علاقات قائمة على حسن الجوار والتواصل.

وأكد حاجييف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لاستقرار محيطها الإقليمي، وأن العلاقات مع الدول المجاورة تمثل جزءاً مهماً من سياستها الخارجية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي تصريحات المسؤول الأذربيجاني في وقت تشهد فيه منطقة جنوب القوقاز اهتماماً متزايداً بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى ارتباطها بملفات أمنية وسياسية متداخلة بين عدد من الدول.

ويرى مراقبون أن تأكيد باكو على عدم استخدام أراضيها ضد دول الجوار يعكس رغبتها في تثبيت موقفها كطرف يسعى إلى إدارة علاقاته الإقليمية وفق مبدأ السيادة الوطنية وتجنب الانخراط في صراعات تتجاوز حدودها.

وتشير تصريحات حاجييف إلى تمسك أذربيجان بسياسة تقوم على حماية أمنها القومي، مع التأكيد على استمرار التعاون والعلاقات الدبلوماسية مع الدول المحيطة بها، وفي مقدمتها إيران، التي وصفها بأنها دولة شقيقة.