دعم دولي مرتقب لـ«مشاريع الإسكان» في ليبيا

بحث وزير الإسكان والتعمير، المهندس عصام التموني، مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة”، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في ليبيا.

وجاءت المباحثات على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13)، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم 20 مايو 2026، ضمن جهود تعزيز الشراكة بين ليبيا وموئل الأمم المتحدة في مجالات التخطيط العمراني والتنمية.

وشارك في اللقاء مدير البرامج الإقليمية بموئل الأمم المتحدة، باتريك كاناجاسينغهام، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالبرنامج، رانيا هدية، حيث ناقش الجانبان آليات تقديم الدعم الفني للمشاريع المرتبطة بالإسكان والتوسع الحضري المستدام في ليبيا.

كما تناولت المباحثات أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من المبادرات والبرامج الدولية المتعلقة بالتخطيط العمراني، بما يدعم جهود تطوير المدن الليبية وتحسين البنية الحضرية وفق معايير التنمية المستدامة.

ويعد المنتدى الحضري العالمي من أبرز المنصات الدولية المعنية بقضايا التنمية الحضرية والإسكان، ويجمع حكومات ومنظمات دولية وخبراء لمناقشة تحديات المدن وتعزيز الحلول المستدامة.