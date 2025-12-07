باكير: ملفات الفساد في قطاع الصحة في طريقها إلى محكمة الجنايات الدولية

أعلن الإعلامي والصحفي الليبي الحسن باكير عن ترتيبات متواصلة لتسليم كافة الملفات المتعلقة بفساد قطاع الصحة وما نتج عنه من ما وصفه بكوارث ضربت حقوق الإنسان في مقتل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الهولندية.

وأشار باكير في منشور عبر حسابه على فيسبوك إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد تسليم كافة الملفات إلى مكتب النائب العام، ونوه بأن التنسيقات مع محامي محكمة الجنايات الدولية تتم على قدم وساق.

وأضاف باكير أن التوجه الدولي سيكون واقعاً ملموساً في القريب العاجل.

واختتم بالقول: “أقول لكل من أجرم في حق الشعب الليبي في ما يعرف بقطاع الصحة والأجهزة التابعة لها، نلتقي في لاهاي.