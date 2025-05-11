بالأرقام.. آبل تكشف أرباح مطوري تطبيقاتها في 2024

حقق مطورو تطبيقات “أبل” عبر متجر “آب ستور” في الولايات المتحدة إيرادات هائلة وصلت إلى 33.68 مليار دولار خلال عام 2024، من بيع التطبيقات والألعاب فقط. وحسب تحليل شركة “آب فيغرز”، بلغت حصة المطورين من هذه الإيرادات 23.57 مليار دولار بعد خصم حصة “أبل” التي تجاوزت 10 مليارات دولار.

كما أظهرت تقديرات “آب فيغرز” أن إيرادات متجر “آب ستور” من العمولات تضاعفت بين عامي 2020 و2024، حيث كانت العمولات في 2020 تصل إلى 4.76 مليار دولار فقط، قبل أن ترتفع إلى 10.1 مليار دولار في 2024.

وفيما يتعلق بالإيرادات العالمية، أعلن تقرير لشركة “أبل” في مايو 2023 أن متجر “آب ستور” حقق إيرادات بقيمة 104 مليارات دولار في عام 2022 من بيع التطبيقات والخدمات الرقمية. ومن جانبه، كشف تحليل “آب فيغرز” أن إيرادات “آب ستور” عالمياً كانت 61.5 مليار دولار في 2022، لترتفع إلى 91.3 مليار دولار في العام الماضي، مما يبرز قوة هذا السوق في دعم العوائد المالية لشركة “أبل” ومطوري التطبيقات.