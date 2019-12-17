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بالأرقام.. أسطورة البرازيل قاهر حراس المرمى

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 ديسمبر 2019 - 12:08
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رونالدو أسطورة كرة القدم البرازيلية[راية الاعلامية]
ونقلت صحيفة “آس” عن الموقع أن رونالدو نجح في تسجيل أهداف بعد مراوغة حراس المرمى 88 مرة خلال مشواره الكروي.

وأضاف الموقع أن رونالدو سجل 414 هدفا في إجمالي 616 مباراة خاضها، إما بقميص الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها، أو حتى بقميص منتخب بلاده.

ووصف الموقع رونالدو باللاعب الذي يتمتع بمهارات عديدة كالسرعة والمراوغة في مساحات ضيقة، بالإضافة إلى التمريرات المتقنة.

ولفت “غيف مي سبورت” إلى أن رونالدو يجيد المرور “بسلاسة” من حراس المرمى، ولم يجد خلال مسيرته الكروية أي صعوبة في مراوغة أي حارس.

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