بالأرقام.. أسعار الكهرباء المنزلية في أغلب البلدان

نشرت منصة “الطاقة”، المسح الخاص بأسعار الكهرباء المنزلية في أغلب البلدان، حيث تصدرت البلدان العربية قائمة الدول الأرخص.

وبحسب المسح، “تحتل سوريا المركز الثالث عالميا مناصفة مع كوبا، بمتوسط سعر 0.006 دولار لكل كيلو واط/ ساعة، وجاءت تعرفة الكهرباء، في 30 يناير 2024، الشريحة الأولى (1-600)، 10 ليرات، بينما جاءت تعرفة الشريحة الخامسة والأخيرة (+2500) 1350 ليرة”.

ووفق المسح، “جاءت ليبيا في المركز الخامس، بسعر كيلو واط/ ساعة يبلغ 0.0082 دولار، وتدعم الدولة الكهرباء بـ615 مليون دولار سنويا، مستفيدة من وفرة النفط والغاز”.

وبحسب المنصة، “حلّت السودان، في المركز السادس عالميا، بسعر 0.0083 دولار لكل كيلو واط/ ساعة، حيث ويطبق السودان تسعيرا تصاعديا (7 شرائح)، تبدأ بـ10 جنيهات للشريحة الأولى، وتنتهي بـ45 جنيها للشريحة السابعة”.

ووفق المسح، “يحتل العراق المركز العاشر، بمتوسط سعر 0.015 دولار للكيلو واط/ ساعة، ويطبق العراق تعرفة تصاعدية، تبدأ بـ10 دنانير للفئة الأولى (1-1500 كيلو واط/ ساعة)، وتصل إلى 120 دينارا للفئة الرابعة (+4000 كيلو واط/ ساعة)، وينتج العراق 17.94 ألف ميغاواط/ ساعة، ويستورد الكهرباء من إيران وإقليم كردستان”.

وبحسب المسح، “تصدّرت إيران قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء المنزلية عالميا، بسعر 0.002 دولار لكل كيلو واط/ساعة، فيما جاءت إثيوبيا في المركز الثاني بسعر 0.003 دولار لكل كيلو واط/ ساعة، وتعتمد أديس أبابا على الطاقة الكهرومائية الناتجة من سدودها، بقدرة إنتاج تصل إلى 45 ألف ميغاواط، وهي ثاني أعلى إمكانات في أفريقيا”.

هذا وبحسب منصة الطاقة، “بلغ متوسط سعر الكهرباء عالميا، خلال شهر مارس آذار 2024، 0.152 دولار لكل كيلو واط/ ساعة للفئة السكنية”، ونبّهت المنصة أن “التسعير بالدولار الأمريكي، من أجل وضع اختلاف مستوى دخل الفرد من دولة إلى أخرى بين الدول محل الرصد في الاعتبار”.