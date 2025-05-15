بالأرقام.. أعلى اللاعبين أجرا في كأس العالم للأندية

مع اقتراب انطلاق نسخة تاريخية من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، لا تقتصر الأنظار على المنافسات المرتقبة فحسب، بل تتجه أيضاً إلى الأرقام الفلكية التي يتقاضاها أبرز نجوم اللعبة المشاركين في البطولة، وفي مفاجأة لافتة، تصدّر مدافع الهلال السعودي، السنغالي كاليدو كوليبالي، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً، متفوقاً على أسماء لامعة في سماء الكرة العالمية مثل إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي، وفقاً لتقرير شبكة PlanetFootball العالمية.

وتصدر المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم نادي الهلال السعودي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقررة في منتصف يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة PlanetFootball العالمية، يحصل كوليبالي على راتب أسبوعي يبلغ 567 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 30 مليون جنيه سنويا، ليتفوق على كبار نجوم كرة القدم المشاركين في البطولة.

وبحسب التقرير، جاء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني براتب أسبوعي قدره 525 ألف جنيه إسترليني، بينما احتل الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، المرتبة الثالثة بأجر أسبوعي يبلغ 511 ألف جنيه.

ووفق التقرير، احتل المركز الرابع ثلاثة لاعبين، براتب أسبوعي موحد قدره 408 آلاف جنيه إسترليني، وهم: هاري كين (بايرن ميونخ)، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، فيما جاء النجم البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) في المركز السابع براتب 500 ألف جنيه إسترليني، يليه النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد) براتب 340 ألف جنيه إسترليني، وتقاسم المركز التاسع ثلاثة نجوم، يتقاضى كل منهم نفس الراتب الأسبوعي (340 ألف جنيه إسترليني)، وهم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

ومن المنتظر أن يشارك النادي الأهلي المصري في النسخة الجديدة من البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب: إنتر ميامي (الولايات المتحدة)، بالميراس (البرازيل)، بورتو (البرتغال).

هذا ووتشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة 32 فريقا، تم توزيعهم كالتالي: 12 ناديا من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من آسيا، 4 من إفريقيا، 4 من أمريكا الشمالية والوسطى، 1 من أوقيانوسيا، إضافة للدولة المستضيفة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم يستكمل المشوار حتى النهائي عبر الأدوار الإقصائية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تُعد الأولى من نوعها بالنظام الموسّع الجديد بمشاركة 32 فريقاً، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في تاريخ البطولة التي كانت تُقام سابقاً بمشاركة سبعة أندية فقط.

وتهدف الفيفا من خلال هذا التوسع إلى رفع التنافسية وإتاحة فرصة أكبر للأندية من مختلف القارات للمشاركة، وتُعد مشاركة النجوم أصحاب الأجور الأعلى مؤشراً على تصاعد القوة التسويقية والرياضية للبطولة، التي يُتوقع أن تجذب أعداداً غير مسبوقة من الجماهير والإيرادات.