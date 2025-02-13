بالأرقام.. أغلى أسعار «خامات النفط» العربية لعام 2025

ارتفع متوسط أسعار خامات النفط العربية، في يناير 2025، على أساس شهري، وسط تصدُّر أنواع النفط الخليجي قائمة الأغلى سعرًا، وذلك وفق تقرير لوحدة أبحاث الطاقة لأغلى أسعار خامات النفط العربية، لعام 2025.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر سلة خامات منظمة “أوبك” زاد إلى 79.38 دولارًا للبرميل، خلال الشهر الماضي، مقابل 73.07 دولارًا للبرميل، في ديسمبر 2024.

ومع ذلك، ما يزال متوسط سعر سلة “أوبك”، في يناير الماضي، متراجعًا، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حينما بلغ 80.04 دولارًا للبرميل.

وكشف التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025، داخل سلة “أوبك”، وهي كالآتي:

1. “العربي الخفيف” السعودي: 80.78 دولارًا للبرميل.

2. “مربان” الإماراتي: 80.41 دولارًا للبرميل.

3. “التصدير” الكويتي: 80.40 دولارًا للبرميل.

4. “مزيج الصحراء” الجزائري: 80.25 دولارًا للبرميل.

5. “البصرة المتوسط” العراقي: 77.98 دولارًا للبرميل.

6. “السدر” الليبي: 77.55 دولارًا للبرميل.



يذكر أن “مزيج الصحراء” الجزائري، كان الأغلى بين الخامات العربية في العام الماضي، عند 81.73 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد أداء أسعار خامات النفط العربية خارج سلة “أوبك”، في يناير 2025، فقد ارتفع خام دبي بمقدار 7.51 دولارًا، ليصل سعره إلى 80.55 دولارًا للبرميل، مقابل 73.04 دولارًا في ديسمبر من العام الماضي.