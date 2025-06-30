بالأرقام.. أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم

كشفت وحدة أبحاث الطاقة في تقريرها السنوي الصادر من واشنطن عن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي خلال عام 2024، مسجّلة ارتفاعًا في الإنتاج العالمي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.124 تريليون متر مكعب، مقارنة بـ4.064 تريليون متر مكعب خلال 2023.

ووفقًا للتقرير، حافظت الولايات المتحدة على موقعها في صدارة الدول المنتجة، منفردةً بحصة تُقارب 25% من إجمالي الإنتاج العالمي، تلتها كل من روسيا وإيران والصين، في حين استحوذت هذه الدول الأربع مجتمعة على 53% من الإنتاج العالمي.

ولفت التقرير إلى بقاء ثلاث دول عربية ضمن قائمة العشرة الأوائل، وهي قطر والسعودية والجزائر، مع استمرار تفوق السعودية على النرويج للعام الثاني تواليًا.

وجاءت قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي خلال 2024 كالتالي:

الولايات المتحدة: 1033 مليار متر مكعب

روسيا: 629.9 مليار متر مكعب

إيران: 262.9 مليار متر مكعب

الصين: 248.4 مليار متر مكعب

كندا: 194.2 مليار متر مكعب

قطر: 179.5 مليار متر مكعب

أستراليا: 150.1 مليار متر مكعب

السعودية: 121.5 مليار متر مكعب

النرويج: 113.2 مليار متر مكعب

الجزائر: 94.7 مليار متر مكعب

وأشار التقرير إلى أن القائمة شهدت تغيرات ملحوظة في كميات الإنتاج، صعودًا وهبوطًا، مع استمرار اهتمام دول ومنتجين عالميين بأسواق الغاز، خاصة في القارة الإفريقية، حيث برزت ليبيا والجزائر كمناطق جذب رئيسية لشركات تبحث عن فرص في قطاعي النفط والغاز البري.