بالأرقام.. إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت المؤسسة في بيان: “إن كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي كالتالي:
- الشركة العامة للكهرباء: مليار وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ملايين قدم مكعب غاز.
- أحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون طنا متريا ديزل.
- سبعة عشر ألفا وسبعمائة وعشرون برميل نفط خام لمحطة أوباري.
- المؤسسة الوطنية للنفط: سبعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز.
- مصانع الأسمنت: سبعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف قدم مكعب غاز.
- مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة: اثنان وستون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز”.
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