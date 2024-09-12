بالأرقام.. إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة في بيان: “إن كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي كالتالي:

الشركة العامة للكهرباء: مليار وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ملايين قدم مكعب غاز.

أحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون طنا متريا ديزل.

سبعة عشر ألفا وسبعمائة وعشرون برميل نفط خام لمحطة أوباري.

المؤسسة الوطنية للنفط: سبعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز.

مصانع الأسمنت: سبعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف قدم مكعب غاز.

مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة: اثنان وستون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز”.