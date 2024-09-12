بالأرقام.. إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط خلال 24 ساعة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 09:07 نُشر: الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 09:07
اقتصادليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة في بيان: “إن كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي كالتالي:

  • الشركة العامة للكهرباء: مليار وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ملايين قدم مكعب غاز.
  • أحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون طنا متريا ديزل.
  • سبعة عشر ألفا وسبعمائة وعشرون برميل نفط خام لمحطة أوباري.
  • المؤسسة الوطنية للنفط: سبعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز.
  • مصانع الأسمنت: سبعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف قدم مكعب غاز.
  • مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة: اثنان وستون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف قدم مكعب غاز”.
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