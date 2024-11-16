بالأرقام.. إحصائيات عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية

مع اقتراب الساعات الأخيرة على انتهاء عملية الاقتراع وإقفال المراكز الانتخابية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إحصائيات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى 16 نوفمبر 2024 حتى الساعة 3:30 ظهراً.

وأوضحت المفوضية أن مشاركة المقترعين بلغت 91,873، ونسبة المشاركة 49 %.

كما نوهت المفوضية إلى أن “المجتمع الدولي يتابع عن كتب عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى، حيث قامت ستيفاني خوري نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برفقة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخادزي، ووزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي، بزيارة للمراكز الانتخابية ببلدية قصر بن غشير، وقام السفير الهولندي لدى ليبيا جوست كلارينبيك برفقة الوفد المرافق له بزيارة بعض المراكز الانتخابية ببلدية مصراتة”.

#متابعات المجتمع الدولي يتابع عن كتب عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى، حيث قامت السيدة ستيفاني… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤