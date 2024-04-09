بالأرقام.. الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي

نشر صندوق النقد الدولي إحصاءات جديدة “محدّثة”، حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، بتاريخ 4 أبريل 2024.

وبحسب الصندوق، فإن أكثر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل 2024، هم: الأرجنتين 43 مليار دولار، مصر 14.93 مليار دولار، أوكرانيا 12 مليار دولار، باكستان 7.74 مليارات دولار، الإكوادور 7.72 مليارات دولار، كولومبيا 4.34 مليارات دولار، أنغولا 4 مليارات دولار، كينيا 3.4 مليارات دولار، جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار، وغانا 2.74 مليار دولار.

أما الدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل 2024، فهم: مصر 14.93 مليار دولار، أنغولا 4 مليارات دولار، كينيا 3.4 مليارات دولار، جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار، غانا 2.74 مليار دولار، ساحل العاج 2.64 مليار دولار، المغرب 2.1 مليار دولار، نيجيريا 2 مليار دولار، والكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار.

وعن الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل 2024، فهم: مصر 14.93 مليار دولار، المغرب 2.1 مليار دولار، الأردن 1.98 مليار دولار، تونس 1.47 مليار دولار، السودان 1.3 مليار دولار، موريتانيا 343.27 مليون دولار، الصومال 95.4 مليون دولار، جيبوتي 42.1 مليون دولار، جزر القمر 24 مليون دولار، واليمن 6.43 ملايين دولار.

كما نشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وهي كالتالي: اليابان 214.27%، اليونان 192.41%، لبنان 179.2%، إريتريا 163.77%، إيطاليا 140.57%، سنغافورة 135.86%، لاوس 128.51%، السودان 127.5%، كاب فيردي 127.41%، الباربادوس 126.83%.

أما أكثر البلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فهي: لبنان 179.2%، السودان 127.5%، البحرين 117.59%، الأردن 89:42%، اليمن 73.53%، المغرب 68.79%، الجزائر 52.4%، قطر 45.31%، العراق 43.3%، عمان 40.15%.