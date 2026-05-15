بالأرقام.. السعودية تكشف المسافات البرية للحجاج القادمين من 8 دول عربية

كشفت الهيئة العامة السعودية للطرق عن تفاصيل المسافات البرية التي تفصل مكة المكرمة عن 8 دول عربية مجاورة، ضمن دليل الطرق الخاص بموسم الحج لعام 1447هـ، في خطوة تعكس حجم الاستعدادات اللوجستية الضخمة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية.

ويستعرض الدليل شبكة الطرق البرية المخصصة للحجاج القادمين من دول الخليج والدول العربية المجاورة، عبر منظومة طرق حديثة تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر داخل المملكة، في إطار خطط تهدف إلى تسهيل حركة التنقل وتعزيز مستويات السلامة والخدمات على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وبحسب الهيئة العامة السعودية للطرق، جاءت سلطنة عمان في صدارة الدول من حيث أطول مسافة برية إلى مكة المكرمة بواقع 2150 كيلومترًا، تلتها العراق بمسافة 1579 كيلومترًا، ثم الإمارات بـ1514 كيلومترًا.

وسجلت قطر مسافة تبلغ 1385 كيلومترًا، بينما بلغت المسافة القادمة من اليمن نحو 1372 كيلومترًا، تلتها البحرين بمسافة 1320 كيلومترًا، ثم الكويت بـ1277 كيلومترًا، في حين جاءت الأردن كأقرب الدول الثماني إلى مكة المكرمة عبر الطريق البري بمسافة 1219 كيلومترًا.

ويعكس هذا الدليل حجم البنية التحتية التي طورتها السعودية خلال السنوات الماضية لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة مع تزايد أعداد الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية سنويًا، وسط مشاريع توسعة وتحديث مستمرة لشبكات الطرق والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وأكدت الهيئة أن شبكة الطرق السعودية أسهمت في حصول المملكة على المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين من حيث جودة الطرق، في مؤشر يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية.

وتشهد طرق الحج في كل موسم عمليات تجهيز مكثفة تشمل أعمال الصيانة، ورفع معايير السلامة، وتطوير اللوحات الإرشادية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الإسعافية والمرورية لضمان انسيابية حركة الحجاج القادمين من مختلف الدول.

ويُعد النقل البري أحد أهم وسائل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، خاصة للقادمين من الدول المجاورة، لما يوفره من مرونة في التنقل وتسهيلات لوجستية تربط المنافذ الحدودية بالمشاعر المقدسة عبر شبكة طرق متطورة.