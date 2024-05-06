بالأرقام.. العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا

بدأ الرئيس الصيني، شي غين بينغ، زيارة إلى فرنسا، بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة “شينخوا”، فإنه و”على الرغم من اختلاف النظم السياسية، بين الصين وفرنسا، أقام البلدان شراكة قوية اتسمت بالتعاون والاحترام المتبادل”.

ووفق الوكالة، “إلى جانب كونها أول دولة غربية كبرى تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية مع الصين في عام 1964، تعد فرنسا أول دولة غربية كبرى تقيم شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين، وتعد هذه الدولة الأوروبية أيضا أول دولة غربية تبرم اتفاقا مع الصين للنقل الجوي وأول دولة تتعاون مع الصين في مشاريع الطاقة النووية المدنية”.

وقالت الوكالة: “على مدى السنوات الـ60 الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وفرنسا بشكل كبير، حيث زاد بواقع 800 ضعف ليصل إلى 78.9 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وفي الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، نمت واردات الصين وصادراتها مع فرنسا بنسبة 5.9 في المائة سنويا”.

وبحسب الوكالة، “تعد الصين الآن أكبر شريك تجاري لفرنسا في آسيا، بينما تعد فرنسا ثالث أكبر شريك تجاري وثالث أكبر مصدر للاستثمار بالقيمة الحقيقية داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للصين”.

علاوة على ذلك، ووفق شينخوا، “تؤكد البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك بالصين على الدور المحوري الذي تلعبه فرنسا بخلاف الواردات الزراعية، فإن فرنسا تعد أيضا مصدرا بالغ الأهمية لاستيراد الطائرات والمكوّنات الفضائية، حيث مثلت حوالي 30 في المائة من إجمالي حجم واردات الصين في هذين القطاعين على مدى السنوات الخمس الماضية”.

ووفق الوكالة، “تشير دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الصين عام 2023 وشملت الشركات الفرنسية في الصين إلى أن 47 في المائة من الشركات الأعضاء تعتزم مواصلة الاستثمار في الصين”.

وكان الرئيس الصيني، شي غين بينغ، قال بعد وصوله إلى فرنسا: “إن العلاقات بين الصين وفرنسا هي نموذج جيد للمجتمع الدولي في التعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين”، مشيرا إلى أن “تنمية العلاقات بين البلدين لم تحقق منافع للشعبين فحسب، بل تسهم في تحقيق “الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب”.

وأكد الرئيس الصيني، “استعداد بلاده لترسيخ الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة المتبادلة وبناء التوافق الاستراتيجي وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع فرنسا من خلال الزيارة”.