بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين

أعلنت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية، السبت، أنه تم تسجيل 105 قضايا تشكل «جرائم إلكترونية» خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن “الجهاز سجل 86 قضية تخص 119 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن الإحصائية تشمل” 6 قضايا خاصة بالهواتف المحمولة، و12 قضية تخص كاميرات المراقبة، وقضية واحدة بشأن أقراص الليزر”.

وفي مايو الماضي، أطلق جهاز البحث الجنائي «حملة أمنية» تستهدف مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تطبيقا للقانون رقم «5» لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب، الذي ينص على أن «استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروع ما لم تترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم».