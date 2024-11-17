بالأرقام.. «الوطنية للنفط» تحصي كميات الاستهلاك بالساعات الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، وصول إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي إلى 971 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن معدل استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 765 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى 130 مليون قدم مكعب حجم استهلاك مؤسسة النفط، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت المؤسسة إلى أنها زودت شركة الكهرباء 3298 طنًا متريًا من الديزل، بالإضافة إلى 12 ألفا و218 برميل نفط خام لمحطة أوباري، و694 طنا متريا من الزيت الخام.

وفي حين بلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز نحو 59 مليون قدم مكعب، استهلكت مصانع الإسمنت 17 مليون قدم مكعب.