بالأرقام.. ترتيب الدول العربية الأكثر توليداً لـ«الطاقة الشمسية»

كشفت منصة الطاقة في تقرير لها، عن “تطور لافت على صعيد القدرة التشغيلية في المنطقة العربية، وترتيب الدول العربية الأكثر توليدًا للطاقة الشمسية حتى نهاية 2024″.

وأشار التقرير إلى “ارتفاع إجمالي سعة واردات المنطقة العربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.38 غيغاواط خلال 2024، بقيادة السعودية والإمارات وعمان”.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، “تصدّرت الإمارات القائمة، مع احتضانها محطات طاقة شمسية من بين الأكبر عالميًا، وتلتها السعودية في المركز الثاني، بدعم من زخم واضح مؤخرًا في تنفيذ خطّتها للطاقة المتجددة”.

وبحسب التقرير، فإن “أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنهاية 2024، هي كالآتي:

الإمارات: 6.35 غيغاواط

السعودية: 3.30 غيغاواط

مصر: 3.12 غيغاواط

سلطنة عمان: 1.68 غيغاواط

الأردن: 1.49 غيغاواط

وبحسب التقرير، “أما على الصعيد العالمي، تأتي الإمارات في المركز الـ15 بحصّة 0.7% من قدرة الطاقة الشمسية العاملة، مع احتضانها اثنتين من أكبر 10 محطات طاقة شمسية في العالم (مجمع محمد بن راشد – نور أبوظبي)”.