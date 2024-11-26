بالأرقام.. تكلفة الحرب على لبنان وإسرائيل

تركت الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، آثارا كبيرا طالت كافة القطاعات من الجانبين.

لبنان/الجانب الاقتصادي

تكبّد خسائر بـ8.5 مليار دولار.

الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.7% في 2024.

تضرر قطاع السياحة والضيافة بخسائر قدرها 1.1 مليار دولار.

إسرائيل/الجانب الاقتصادي

ارتفاع العجز المالي إلى 8% من الناتج المحلي.

تضخم بنسبة 3.5%، مما دفع البنك المركزي الإسرائيلي للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.

الاقتصاد سجل نموًا بـ3.8% في الربع الثالث بعد تراجع سابق.

الدمار/ لبنان

أضرار المساكن بلغت 2.8 مليار دولار، مع تدمير 99 ألف وحدة، وفقا لتقرير للبنك الدولي.

الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت تدمير 262 مبنى.

خسائر الزراعة تجاوزت 1.1 مليار دولار، بفعل تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية.

الدمار/ إسرائيل

أضرار الممتلكات بلغت مليار شيكل (273 مليون دولار).

احتراق 55 ألف فدان من الغابات والمناطق الطبيعية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان – سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024

الضحايا/لبنان

سقط 3768 قتيلا و15699 جريحا منذ أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، والأرقام تشمل مدنيين ومقاتلي “حزب الله” اللبناني.

“حزب الله” أعلن سابقا عن مقتل 500 مقاتل حتى سبتمبر الماضي، بينما يُقدّر معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب أن إجمالي قتلاه بـ2450

إسرائيل: قتل 73 جنديا و45 مدنيًا في شمال إسرائيل والجولان المحتل نتيجة ضربات “حزب الله”.

النزوح/ لبنان

نزح 886 ألف شخص داخليا وفرّ 540 ألفا إلى سوريا، وفقا لبيان من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

النزوح/ إسرائيل

تم إجلاء 60 ألف شخص من شمال البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك