بالأرقام.. تكلفة الحج في بعض الدول العربية!

ارتفعت أسعار رحلات الحج في العالم العربي خلال العام الجاري مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين اختلفت التكاليف بين التأشيرات التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومات، فكم بلغت أسعار الحج في الدول العربية خلال الموسم الحالي؟

موريتانيا : قال وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه سيدى اعمر طالب: تبلغ كلفة الحج 280 ألف أوقية (7 آلاف دولار)، في حالة التأشيرة الحكومية، أما إذا حصل الحاج من خلال الوكالات المستقلة فستبلغ كلفته 370 ألف أوقية (9 آلاف دولار) شاملة كافة خدمات الحج، وتبلغ حصة (كوتة) موريتانيا 3500 حاج، تقدم الحكومة منها 2000 تأشيرة وتنظم رحلاتها، فيما يوزع القطاع الخاص 1500 تأشيرة، بحسب تقرير نشرته قناة الجزيرة.

الجزائر: تبلغ كلفة الحج في الجزائر هذا العام 840 ألف دينار (6248 دولارا) بما يشمل السفر والنقل والإقامة، ويصل عدد الحجاج الجزائريين هذا العام إلى 41300 حاج وحاجة.

مصر: تبلغ كلفة الحج في حدها الأدنى في مصر في حج القرعة (حكومي) 149 ألف جنيه مصري (حوالي 3100 دولار) من دون تذكرة الطيران والتي تتراوح بين 35 ألفا و50 ألف جنيه (ما بين 745 دولارا و1000 دولار)، ويصل عدد الحجاج المصريين لهذا العام 56 ألف حاج وحاجة، أما حج الجمعيات الأهلية (حكومي)، فيتراوح سعره بين 151 ألف جنيه و235 ألف جنيه (بين 3200 دولار و 5 آلاف دولار) من دون تذكرة الطيران، وتتراوح كلفة الحج السياحي (خاص) بين 191 ألف جنيه (4 آلاف دولار) و450 ألف جنيه (9500 دولار) حسب الفئة، ولا يوجد حد أقصى لكلفة الحج وقد تصل إلى مبالغ باهظة.

سوريا: في سوريا يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 85 مليون ليرة (5700 دولار)، فيما يبلغ الحد الأعلى 200 مليون ليرة (13 ألفا و400 دولار)، ويبلغ متوسط الكلفة 135 مليون ليرة (10 آلاف دولار)، وفق سعر صرف المركزي إذ إن الدفع يتمّ تنظيمه حصرا من خلاله، وحصل 17 ألفا و500 حاج على تأشيرات من أصل 50 ألف متقدّم هذا العام.

المغرب: تبلغ كلفة الحج في المغرب، وفق تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 66 ألفا و865 درهما (6 آلاف و700 دولار) وهو مبلغ غير شامل المصروفات أثناء الشعائر، وإذا لجأ حاج لوكالات السفر فإنه سيدفع ما بين 80 ألف درهم و120 ألف درهم (8 آلاف دولار و12 ألف دولار، ويبلغ عدد الحجاج المغاربة هذه السنة 34 ألفا، تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رحلات 22 ألفا و500 منهم، بينما تنظم الوكالات السياحية الرحلات لصالح 11 ألفا و500 حاج وحاجة.

فلسطين: حددت وزارة الأوقاف رسم الحج على 4 فئات حسب الخدمة المقدمة والبعد عن الحرمين المكي والمدني (الأولى والأعلى 5986 دينارا أردنيًا (8444.5 دولارا) والفئة الرابعة والأقل سعرا 3485 دينارا ( 4916.3 دولارا)، ويبلغ عدد الحجاج الفلسطينيين هذا العام 5400 من الضفة الغربية فقط ولم يحصل أحد من قطاع غزة على تأشيرة للحج بسبب ظروف الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

قطر: يبلغ الحد الأدنى للحج 28 ألف ريال (7600 دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 53 ألف ريال (14500 دولار) وهناك الفئة العليا جدا وتبلغ كلفتها 83 ألف ريال (22500 دولار)، ويبلغ عدد المستفيدين من الحج في قطر 4400 حاج هذا العام.

السعودية: البلد المضيف لشعائر الحج، يبلغ الحد الأدنى لكلفة حجاج الداخل 5274 ريالا (1574 دولارا) في حين يبلغ الحد الأقصى 6215 ريالا (1702 دولار).

الكويت: يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 2700 دينار (9 آلاف دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 4000 دينار (13 ألف دولار)، والحصة المخصصة للكويت هي 8 آلاف حاج هذا العام.

الإمارات: يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج فيها 25 ألف درهم (6830 دولارا)، فيما يبلغ الحد الأعلى 55 ألف درهم (15 ألف دولار)، وتبلغ حصة الإمارات من عدد الحجاج هذا العام 6200 حاج.

سلطنة عمان: يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج في سلطنة عمان 1700 ريال (4417 دولارا)، ويبلغ الحد الأقصى 2300 ريال (5976 دولارا)، وتبلغ حصة سلطنة عمان 14 ألف حاج هذا العام.

الأردن: تبلغ كلفة الحج في الأردن هذا العام ما بين 3100 و3200 دينار أردني (4375 دولارا إلى 4516 دولارا، وتبلغ حصة الأردن هذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، من أصل 23 ألف مسجل للحج.

العراق: تبلغ كلفة الحج في العراق للموسم الحالي ما بين (3500 إلى 5 آلاف دولار)، وسيتوجه 50% من الحجاج عبر البر، ومثلهم جوا، وتبلغ كلفة الحج برا 3500 دولار أما عبر الجو فتبلغ الكلفة 5 آلاف دولار، ويبلغ عدد الحجاج العراقيين للموسم الحالي 36 ألف حاج يضاف إليهم 1500 حاج من الإداريين والأطباء والفنيين، ليصبح العدد الكلي 37 ألفا و500 حاج.

هذا وبدأ ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم لا سيما الدول العربية بالتوافد إلى السعودية لأداء الحج في موسم 1445 هجريا.