بالأرقام.. توزيع رحلات الحج الليبية إلى الأراضي المقدسة

نشرت منصة “حكومتنا” إحصائيات حول عمليات نقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة لموسم الحج لهذا العام، والتي تشرف على تنفيذها شركة الخطوط الجوية الإفريقية.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الرحلات الجوية التي تم تسييرها حتى الآن 30 رحلة، استهدفت نقل 7,878 حاجًا، وتم بالفعل نقل 7,704 حاجًا حتى تاريخ النشر.

وجاء توزيع الرحلات على المدن الليبية على النحو التالي:

طرابلس: 14 رحلة (3,787 حاجًا)

بنغازي: 4 رحلات (1,112 حاجًا)

مصراتة: 3 رحلات (1,687 حاجًا)

الأبرق: رحلة واحدة (356 حاجًا)

سبها: رحلة واحدة (282 حاجًا)

طبرق: رحلة واحدة (280 حاجًا)

تجدر الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية هي الناقل الرسمي المعتمد لهذه الرحلات، وتواصل تنفيذ خطة النقل وفق الجداول المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج الليبيين في رحلتهم المباركة.