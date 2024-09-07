بالأرقام.. حجم الأموال التي أنفقتها أمريكا على إنتاج القذائف!

“استثمر البنتاغون 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف”، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية.

وجاء في التقرير أن “الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي، من الذخائر أو مكوناتها”، ووفقا للتقرير، “تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية”.

وفقًا للتقرير، “في عام 2022، أنتجت الولايات المتحدة 14.4 ألف قذيفة عيار 155 ملم، وخمسة راجمات صواريخ من طراز “هيمارس”، و21 نظام “باتريوت” شهريًا. ويلاحظ أنه في الوقت الحالي ارتفع إنتاج قذائف عيار 155 ملم إلى 40 ألف قذيفة شهريًا، وإنتاج أنظمة “هيمارس” ما يصل إلى ثمانية في الشهر، وأنظمة باتريوت إلى نحو 42 في الشهر”.

وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون، “أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار”.

وبحسب البيان، “ستشمل الحزمة الجديدة راجمات صواريخ من طراز “هيمارس”، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأنظمة “Javelin и AT-4” المضادة للدبابات، ومركبات المشاة القتالية “برادلي”، وناقلات الجنود المدرعة “إم113″، والمركبات المضادة للألغام”.