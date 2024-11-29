بالأرقام.. حجم الإنفاق العالمي على «الذكاء الصناعي» منذ عام 2020!

كشفت إحصائيات موقع “ستاتيستا”، أن “الإنفاق العالمي على برامج “الذكاء الصناعي” شهد نموا كبيرا خلال السنوات الخمسة الماضية”.

وبحسب الموقع، “ففي عام 2020، كان معدل الإنفاق العالمي السنوي على “الذكاء الصناعي” نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 827 مليار دولار بحلول عام 2030″، مضيفا: “إن عام 2024 شهد قفزة في معدلات الإنفاق على الذكاء الصناعي بمقدار 50 مليار دولار مقارنة بعام 2023”.

وأورد الموقع إحصائيات “عن الإنفاق السنوي الذي تم فعليا منذ 2020 حتى 2024، مشيرا إلى أنه يقدر بـ741 مليار دولار، إضافة إلى حجم الإنفاق المتوقع خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030″، حيث كانت الأرقام كالتالي:

2020: بلغ حجم الإنفاق 93.2 مليار دولار.

2021: ارتفع حجم الإنفاق بأكثر من الضعف ليسجل نحو 2.3 مليار دولار.

2022: تراجع الإنفاق العالمي عن معدلات 2021 ليسجل نحو 125 مليار دولار.

2023: سجل الإنفاق العالمي ارتفاعا جديدة ليصل إلى نحو 136 مليار دولار.

2024: واصل الإنفاق العالمي ارتفاعه ليسجل 184 مليار دولار.

2025: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 244 مليار دولار.

2026: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 320 مليار دولار.

2027: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 416 مليار دولار.

2028: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 529 مليار دولار.

2029: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 668 مليار دولار.

2030: تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي سيصل إلى 827 مليار دولار.