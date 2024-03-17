بالأرقام.. حجم التبادل التجاري الروسي خلال عام 2023

سجل التبادل التجاري بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة “أرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وقرغيزستان وجورجيا وطاجيكستان”، مستويات قياسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن حجم التجارة مع هذه الدول زاد بنسبة 7٪ إلى 56.2 مليار دولار من 52.5 مليار في العام الأسبق.

وحسب البيانات، ظلت كازاخستان الشريك التجاري الرئيسي لروسيا بين دول الرابطة بواقع 26 مليار دولار، وبحصّة 46% من إجمالي التجارة بين روسيا وهذه الدول.

وأشارت البيانات، إلى أن أوزبكستان كانت ثاني أكبر شريك تجاري بين الدول، حيث ارتفع حجم التجارة معها بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2022 إلى 9.9 مليار دولار، وحلت أرمينيا في المركز الثالث حيث زادت التجارة معها في نهاية العام الماضي 1.4 مرة، لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وتأتي بعد ذلك أذربيجان، التي زادت التجارة معها العام الماضي بنحو 18% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

ووفق البيانات، زادت أوزبكستان وأرمينيا وأذربيجان حجم التجارة مع روسيا في نهاية عام 2023 إلى مستويات تاريخية، وعلى هذه الخلفية كانت حصتها 38% من حجم التجارة الروسية مع دول المنطقة مقابل 33% قبل عام.

وحسب البيانات، أصبحت قرغيزستان خامس أكبر شريك تجاري لروسيا، في حين انخفض حجم التجارة معها بنسبة 17%، ليصل إلى 2.9 مليار دولار، وجاءت جورجيا في المركز السادس بحجم تجارة بلغ 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في العام السابق، بينما ارتفع حجم التجارة مع طاجيكستان بشكل طفيف بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.7 مليار دولار.