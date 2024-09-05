بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا!

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بيانا حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال بيان الجهاز: “أظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023”.

وتابع البيان: “سجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023”.

وأوضح أن “أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، أسمدة بقيمة 177 مليون دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار “.

وتابع البيان: “أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار”.

وبحسب البيانات، “سجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023”.

ووفق البيانات، “بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022”.

هذا ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عامًا.