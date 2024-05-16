بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية

تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية 26 مليار دولار خلال عام 2023، بعدما كان 29.5 مليار دولار خلال عام 2022.

وحسب صحيفة “اليوم السابع”، كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، “أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، حيث حلت السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستيراد من مصر خلال 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.7 مليار دولار، يليها الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم ليبيا 1.8 مليار دولار، ثـم السودان 984.4 مليون دولار، ثم الجزائر 850.3 مليون دولار”.

ووفق البيانات، “بلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 12.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022 ، وكذلك جاءت السعودية في المركز الأول بين الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها الكويت 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات 2.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 717.4 مليون دولار، ثم البحرين 399.5 مليون دولار”.

أما استثمارات الدول العربية في مصر، ووفق الجهاز المركزي المصري للإحصاء، “فقد بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وجاءت الامارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم الكويت 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار”.