بالأرقام.. حجم المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا بعهد الرئيس «بايدن»

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الوزارة في بيان: “قدمت الولايات المتحدة أكثر من 66.5 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك حوالي 65.9 مليار دولار… منذ 24 فبراير 2022”.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن “حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل صواريخ دفاع جوي ومعدات لطائرات مقاتلة من طراز “إف-16″ وذخائر”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البنتاغون، إن “إدارة “بايدن” لن يكون لديها الوقت لتخصيص أكثر من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتتوقع استمرار الإمدادات في عهد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب”.