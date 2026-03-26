بالأرقام.. حجم الهجمات الإيرانية على دول الخليج

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الغالبية العظمى من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية منذ 28 فبراير استهدفت دول الخليج العربية، بينما طالت إسرائيل نسبة أقل بلغت 17 في المئة فقط من إجمالي الهجمات.

وأظهرت الإحصاءات التي جمعتها صحيفة الشرق الأوسط أن إيران أطلقت حتى مساء الأربعاء 4391 صاروخًا وطائرة مسيرة باتجاه دول الخليج، مستهدفة منشآت حيوية وأعيانًا مدنية في المنطقة.

وبحسب البيانات نفسها، أطلقت طهران في المقابل 930 صاروخًا ومسيرة باتجاه إسرائيل خلال الفترة ذاتها.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر تعرضًا للهجمات بـ2156 هجمة، تلتها الكويت بـ791 هجومًا، ثم السعودية بـ723 هجمة، والبحرين بـ429، وقطر بـ270، بينما سجلت سلطنة عُمان 22 هجمة.

وأظهرت منظومات الدفاع الجوي الخليجية قدرة كبيرة على اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، إذ تمكنت من تحييد معظم الهجمات التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم ذلك، استمرت طهران في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما وصفته الدول العربية والإسلامية بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

إدانة أممية للهجمات

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واعتبرها شنيعة، داعيًا إيران إلى تقديم تعويضات عاجلة لجميع المتضررين من هذه الاعتداءات.

وأيد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قرارًا تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين الهجمات الإيرانية ويطالب بوقف فوري لجميع الاعتداءات غير المبررة.

كما شدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان استقرار الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي تعليق لها، أكدت وزيرة الدولة الإماراتية أن إيران لا ينبغي أن يكون لها دور في تحديد أسعار الغذاء والغاز على المستوى العالمي، مشددة على ضرورة حماية مصالح الطاقة والأمن الغذائي في المنطقة.

قتيلان وجرحى في أبوظبي

وفي تطور ميداني مرتبط بالتصعيد، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في إمارة أبوظبي إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي اعترضته منظومة الدفاع الجوي.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان نشر عبر منصة إكس أن الحادث وقع في شارع سويحان، حيث تعاملت الجهات المختصة فورًا مع موقع سقوط الشظايا.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر كذلك عن تضرر عدد من المركبات، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن هوية المتوفين.

وأكد المكتب أنه سيجري إطلاع الجمهور على أي مستجدات فور توفرها، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

ويأتي هذا الحادث في سياق التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، بعد سلسلة هجمات صاروخية ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه دول الخليج وإسرائيل.

ويرى خبراء أمنيون أن هذه الهجمات تعكس أهمية تعزيز منظومات الدفاع الجوي المدنية والعسكرية، خصوصًا في المدن الحيوية والمناطق السكنية، لمواجهة التهديدات المتزايدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.