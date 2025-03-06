بالأرقام.. حجم صادرات «الغاز الإسرائيلي» إلى مصر والأردن

كشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية، “عن حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، خلال عام 2024”.

وقالت الوزارة، “إن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن ارتفعت بنحو 13.4 بالمئة”.

واعتبر وزير الطاقة، إيلي كوهين، أن “هذه القفزة، تظهر أن قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل يشكل أصلا استراتيجيا يساهم في الاستقرار الإقليمي وفي الأمن”.

وقال كوهين: “سياستي واضحة: الاستفادة القصوى من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل”، مضيفا أنه :يأمل أن يشهد العام المقبل المزيد من المنافسة والفرص لتصدير الغاز الطبيعي:.

وقال كوهين: “إن إسرائيل تتطلع إلى التوسع في التصدير لإتاحة توجيه إمدادات إلى أوروبا، إما من خلال محطات التسييل المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية”.

وذكرت الوزارة “أن حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون بالتعاون مع شريكين إسرائيليين أنتج 11.33 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7 بالمئة عن عام 2023، في حين ساهمت الصادرات بنسبة 87.5 بالمئة في إجمالي الإيرادات البالغة 1.022 مليار شيكل (282 مليون دولار)، وحقق حقل تمار المجاور إيرادات بلغت 779 مليون شيكل من 10.09 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 8.3 بالمئة في عام 2024، في حين قفزت الإيرادات 10.88 بالمئة لتصل إلى 2.37 مليار شيكل”.