بالأرقام.. حصيلة «قتلى وجرحى» الجيش الإسرائيلي بمختلف الجبهات

كشف الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي عن بيانات مفصلة تتعلق بعدد القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب على مختلف الجبهات، والتي تشمل قطاع غزة ولبنان وإيران، إضافة إلى الحوادث العملياتية الداخلية، مع تحديثات تمتد حتى تواريخ مختلفة بين يناير وأبريل 2026.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ 942 قتيلاً، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 نحو 472 قتيلاً.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه الأرقام يتم تحديثها بشكل مستمر وفق إعلانات المتحدث العسكري الرسمي، وتشمل فقط الحالات التي سُمح بنشر أسمائها.

وفي ما يتعلق بالجرحى منذ بداية عملية “زئير الأسد” المرتبطة بالحرب على إيران ولبنان، فقد بلغ إجمالي الإصابات 910 جرحى، توزعوا على الشكل التالي، إصابات طفيفة 743، إصابات متوسطة 114، إصابات خطيرة 52، مع الإشارة إلى أن البيانات محدثة حتى 23 أبريل 2026.

أما حالة الجنود الراقدين في المستشفيات حالياً، فقد تم تسجيل 154 حالة إصابة متوسطة و5 حالات خطيرة، في حين لم تُسجل إصابات طفيفة ضمن حالات التنويم في المستشفيات بحسب آخر تحديث.

وفي الإحصاء العام منذ بداية الحرب، بلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي 6424 جريحاً، موزعين على 3894 إصابة طفيفة، و1572 إصابة متوسطة، و958 إصابة خطيرة، وتشير البيانات إلى أن هذه الأرقام تعكس أعلى مستوى خطورة تم تسجيله لكل حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الجرحى منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة بلغ 3004 جرحى، بينهم 1549 إصابة طفيفة، و888 متوسطة، و567 خطيرة، مع التأكيد على أن هذه الأرقام لا تشمل حالات الإجلاء الروتيني أو الحالات التي لم يتم إدخالها إلى المستشفيات أو لم تُحدد درجة خطورتها بشكل نهائي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أرقام الجرحى تُعد بيانات ديناميكية قابلة للتحديث المستمر، وفق تطور الحالة الصحية للمصابين، ويتم تحديثها من قبل قسم القوى البشرية.

وفي ما يتعلق بالحوادث العملياتية غير المباشرة، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة القتلى الناتجين عن هذه الحوادث داخل القيادتين الجنوبية والشمالية.

ففي القيادة الجنوبية، بلغت حصيلة القتلى نتيجة حوادث الأسلحة والذخيرة والمواد الخطرة والحرائق 31 قتيلاً، إضافة إلى 6 قتلى بسبب تجاوزات إطلاق النار، و31 نتيجة نيران صديقة، و7 قتلى في حوادث مرتبطة بالمركبات القتالية أو التعاون الجوي أو الحيوانات، إضافة إلى 5 حالات وفاة بسبب حوادث عمل أو أحوال جوية أو سقوط أو كدمات.

أما في القيادة الشمالية، فقد سجلت البيانات 4 قتلى نتيجة حوادث الأسلحة والذخيرة والمواد الخطرة والحرائق، إضافة إلى حالة وفاة واحدة لأسباب أخرى مثل الحوادث أو السقوط أو الكدمات.

وفي ما يتعلق بالجرحى الناتجين عن الحوادث العملياتية، فقد بلغ العدد الإجمالي 2416 جريحاً، موزعين على 1932 جريحاً في القيادة الجنوبية و484 جريحاً في القيادة الشمالية.

وتفصيلاً، سجلت القيادة الجنوبية 831 إصابة نتيجة الأسلحة والذخيرة والمواد الخطرة والحرائق، و47 نتيجة تجاوزات إطلاق النار، و71 نتيجة نيران صديقة، و279 إصابة في حوادث طرق، و539 إصابة بسبب العمل أو الأحوال الجوية أو السقوط أو الكدمات، و165 إصابة مرتبطة بالمركبات القتالية أو التعاون الجوي أو الحيوانات.

وفي القيادة الشمالية، بلغت الإصابات 166 نتيجة الأسلحة والذخيرة والمواد الخطرة والحرائق، و13 نتيجة تجاوزات إطلاق النار، و10 نتيجة نيران صديقة، و144 إصابة في حوادث طرق، و99 نتيجة ظروف العمل أو الأحوال الجوية أو السقوط أو الكدمات، و52 إصابة مرتبطة بالمركبات القتالية أو التعاون الجوي أو الحيوانات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه البيانات تشمل أيضاً الجنود الذين تلقوا العلاج في الميدان أو في غرف الطوارئ دون إدخالهم إلى المستشفيات أو دون تحديد نهائي لدرجة الإصابة، ما يجعل الأرقام عرضة للتحديث المستمر.

كما أكد أن بيانات الحوادث العملياتية مستقلة عن الإحصاءات العامة للجرحى، نظراً لاختلاف آلية احتساب الحالات بين الإصابات القتالية المباشرة والحوادث الميدانية.

وبيّن الجيش أن بيانات الحوادث العملياتية في القيادة الشمالية تغطي الفترة منذ 7 أكتوبر 2023، بينما ترتبط بيانات القيادة الجنوبية بمرحلة بدء المناورة البرية في قطاع غزة، مع تحديث آخر لهذه الأرقام بتاريخ 26 يناير 2026.