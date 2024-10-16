بالأرقام.. حوادث المرور المسجلة خلال أغسطس 2024

أحصت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، عدد حوادث المرور المسجلة خلال أغسطس 2024، والتي أسفرت عن 217 وفاة، وأضرار مادية تقارب الـ 8 مليون دينار.

وفي بيان الوزارة على صفحتها الرسمية فيسبوك قالت: “أصدرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية تقريرها الشهري حول حوادث المرور لشهر أغسطس 2024”.

وتابع البيان، “سجل التقرير 757 حادثًا مروريًا، أسفرت عن: 217 حالة وفاة، و362 إصابة بليغة، و310 إصابة بسيطة، كما تعرضت 1,256 مركبة لأضرار مادية بقيمة 7,794,950 دينار”.

ودعت الوزارة السائقين إلى الالتزام بقوانين المرور لضمان سلامة الجميع، خاصة فيما يتعلق بالسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة.