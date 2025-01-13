بالأرقام.. خسائر إسرائيل جرّاء الحرب على غزة ولبنان 

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن “إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت الوزارة أن “إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر”، مشيرة إلى “ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة “حماس” في غزة وجماعة “حزب الله” في لبنان، وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة”.

ووفق الوزارة، “بلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023، وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في ديسمبر و7.3 بالمئة في 2024”.