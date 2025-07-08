بالأرقام.. دول «بريكس» وحصتها من الاقتصاد العالمي

شهدت مجموعة بريكس توسعًا جديدًا لتضم الآن 10 دول تشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا.



ووفقًا لإحصائيات عام 2024، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي المشترك لهذه الدول الـ 30 تريليون دولار، ما يمثل نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ حوالي 111 تريليون دولار، بحسب وكالة سبوتنيك.

ويُعزز هذا التوسع من دور بريكس ككتلة اقتصادية وسياسية مؤثرة على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تم بحثها خلال قمة بريكس الأخيرة في البرازيل.

لافروف: إمكانيات مجموعة “بريكس” بدأت تتكشف والتوسع لا يشكل تهديدًا للنظام العالمي

في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة “بريكس” السابعة عشرة التي عقدت في ريو دي جانيرو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إمكانيات مجموعة “بريكس” بدأت تظهر بوضوح مع توسعها الأخير، مشددًا على أن هذا التوسع لا يشكل تهديدًا لنشاطات المجموعة، بل يعكس توازن المصالح والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء.

وشدد لافروف على أن مجموعة “بريكس” تقوم على مبادئ المساواة والتوافق بعيدًا عن أي إملاءات من أي قوة عظمى، نافياً صحة التصريحات التي تصف المجموعة بأنها فقدت فعاليتها، مؤكداً أن إمكاناتها بدأت للتو في الظهور بشكل حقيقي على الساحة الدولية.

في سياق متصل، انتقد لافروف التقييمات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، واصفًا إياها بالغموض، مطالباً الوكالة بتحمل مسؤولياتها والالتزام بالدقة والحيادية في تقاريرها، خصوصًا التي نشرت قبل العدوان على إيران.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو لا تسعى لإدخال التحقيق في الهجمات على السكك الحديدية والجسور في روسيا إلى النقاش الدولي، مؤكدًا أن روسيا ستتولى مسؤولية محاسبة الجناة وستبلغ المنظمات الدولية بنتائج تحقيقاتها، مع التأكيد على أن مثل هذه الضربات محظورة دوليًا وينبغي ألا يفلت أي مسؤول عنها من العقاب.

كما أعرب لافروف عن قلقه من استمرار التوترات داخل حلف الناتو، معتبراً أن توسع الحلف لم يفد أي من أعضائه، بل أدى إلى تعميق الخلافات بينهم وظهور “تمرد داخلي” من دول تسعى لتوجيه سياساتها بناءً على مصالحها الوطنية بدلاً من الإيديولوجيات المفروضة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة “بريكس” الـ17 شهدت حضورًا دوليًا موسعًا بعد انضمام دول جديدة إلى المجموعة، ليصل عدد الأعضاء إلى 10 دول تشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا التي انضمت رسميًا بداية 2025، مع استمرار التعاون مع دول أخرى بصفة شريكة مثل بيلاروسيا وكوبا وكازاخستان وغيرها.

الأمم المتحدة تحذّر من تهديدات ترامب لبريكس: لا رابحين في الحروب التجارية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليقاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لمجموعة “بريكس”، إنه “لا يوجد فائزون في حرب تجارية”.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” أن أي دولة تتبنى سياسات مجموعة “بريكس” المناهضة لأمريكا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية، مع بدء إبلاغ الدول الأخرى بالرسوم والصفقات التجارية ابتداءً من 7 يوليو الجاري.

وردت الصين على هذه التهديدات عبر المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماو نينغ، مؤكدة أن “بريكس” منصة تعاون مهمة تدعو إلى الانفتاح والشمولية، ولا تستهدف أي دولة.

وتُعقد حالياً القمة السابعة عشرة لمجموعة “بريكس” في ريو دي جانيرو، والتي شهدت توسعاً كبيراً بضم أربع دول جديدة مؤخراً، لتعزز من تأثيرها على الساحة الدولية.